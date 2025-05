Nel giro delle prossime 72 ore si deciderà il futuro della panchina del Napoli. Antonio Conte è atteso a un faccia a faccia decisivo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Come sottolinea Repubblica, Conte non ha gradito alcune scelte della società in questa stagione. "Il tecnico leccese può salutare dopo un solo anno a Napoli. De Laurentiis proverà comunque a convincere Conte a restare sulla panchina promettendogli acquisti importanti (vedi De Bruyne a un passo). In caso di risposta negativa, il Napoli ha già un accordo verbale con Massimiliano Allegri. Qualche giorno fa a Roma c’è stato un incontro tra la proprietà del Napoli e Allegri: due anni di contratto più opzione per la terza stagione a 6 milioni di euro annui più bonus".