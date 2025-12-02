Il Napoli cercherà un centrocampista a gennaio. L'ipotesi rimbalza ancora dal microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, ribadita da Valter De Maggio, giornalista vicino alle vicende azzurre. E arriva a coinvolgere anche l'Inter. Sì, perché tra gli obiettivi ci sarebbe Davide Frattesi. L'ex Roma è finito ai margini anche nella nuova gestione targata Cristian Chivu.