Il Napoli cercherà un centrocampista a gennaio. L'ipotesi rimbalza ancora dal microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, ribadita da Valter De Maggio, giornalista vicino alle vicende azzurre. E arriva a coinvolgere anche l'Inter. Sì, perché tra gli obiettivi ci sarebbe Davide Frattesi. L'ex Roma è finito ai margini anche nella nuova gestione targata Cristian Chivu.
Kiss Kiss – Napoli su Frattesi, lui partirebbe volentieri: da capire se con l'Inter…
Kiss Kiss – Napoli su Frattesi, lui partirebbe volentieri: da capire se con l’Inter…
L'aggiornamento sulla pista di mercato che potrebbe collegare azzurri e nerazzurri nel corso della prossima sessione di mercato invernale
Nel corso di ‘Radio Goal’, De Maggio ha riferito le ultime notizie in suo possesso: “Il Napoli lo vorrebbe, vuole capire se ci sono le condizioni con l’Inter per l’eventuale cessione. Il calciatore continua a trovare poco spazio e vorrebbe molto volentieri a Napoli, soprattutto da Antonio Conte”.
