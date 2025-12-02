"Nel nord di Londra convivono animi opposti: l’Arsenal di Mikel Arteta cammina sulle nuvole, mentre il Tottenham di Thomas Frank è sull’orlo del precipizio. Per questo, l’agente di Vicario ha riaperto un canale di comunicazione con l’Inter: la corsa per abbracciare il portiere azzurro di ritorno in patria sarà vasta, ma di sicuro il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono in piena corsa. Tra l’altro, l’ex Empoli era considerato il portiere perfetto per l’Inter già tre stagioni fa, quando era altamente raccomandato anche da Samir Handanovic".