Il suo nome è (ri)uscito nelle scorse ore e sembra essere una pista molto concreta in vista della prossima estate di calciomercato. L'Inter guarda con attenzione alla situazione di Guglielmo Vicario, ora in forza al Tottenham. Questo il punto della Gazzetta dello Sport:
calciomercato
Per giugno si apre pista concreta: “L’agente ha già aperto canale di comunicazione con l’Inter”
"Nel nord di Londra convivono animi opposti: l’Arsenal di Mikel Arteta cammina sulle nuvole, mentre il Tottenham di Thomas Frank è sull’orlo del precipizio. Per questo, l’agente di Vicario ha riaperto un canale di comunicazione con l’Inter: la corsa per abbracciare il portiere azzurro di ritorno in patria sarà vasta, ma di sicuro il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono in piena corsa. Tra l’altro, l’ex Empoli era considerato il portiere perfetto per l’Inter già tre stagioni fa, quando era altamente raccomandato anche da Samir Handanovic".
"Era l’estate in cui Onana finiva nella Manchester rossa per una montagna di milioni, 50 addirittura, e arrivava alla Pinetina senza squilli di fanfare lo stesso Sommer. Le difficoltà per la danarosa cessione del camerunese avevano fatto perdere l’attimo fuggente per arruolare l’italiano, accasatosi poi al Tottenham. Sabato Vicario è stato, però, fischiato duramente dai tifosi dopo una grave papera contro il Fulham: si è assunto la colpa, l’allenatore lo ha difeso, ma soffia vento freddo in casa Spurs".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
