Con il club azzurro, che, come sottolinea il quotidiano, corteggia da tempo il centrocampista: "Chissà che Geolier non faccia pure da intermediario di mercato la prossima estate: per Manna e Conte Frattesi sarebbe un rinforzo mica male, un nome circolato già qualche mese fa. Un sogno di mercato che metterebbe tutti sotto la stessa bandiera per una volta. Quella azzurra, chiaramente".