Non solo Castro sul taccuino della dirigenza Inter per quanto riguarda i gioielli del Bologna. L'attaccante è l'obiettivo numero, ma non l'unico della squadra di Italiano. L'Inter guarda con attenzione anche all'esterno Ndoye.

"Speedy Ndoye non lo ferma più nessuno. Ha duplicato (anzi, triplicato) il numero di gol stagionali. E ha triplicato il suo valore. Non è magia. È talento. Adesso il buon soldato Dan è diventato uno dei veterani con la maglia rossoblù addosso. Il tecnico Vincenzo Italiano lo adora. La società lo preserva. Era arrivato un anno fa dal Basilea per 10 milioni di euro. Ora, per i temerari che vogliono bussare a Casteldebole, ci vorranno almeno 30-35 milioni, pure di più. Con la squadra che viaggia con il vento della Champions, e Ndoye che segna con continuità (è arrivato a quota 7 reti), anche il prezzo di uno dei gioielli più luminosi si alza", scrive La Gazzetta dello Sport.