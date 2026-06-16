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CorSera – Nico Paz resta al Como? Colloquio con Mourinho: “Ha chiarito che…”
Il futuro di Nico Paz potrebbe essere ancore sulla riva del lago di Como. Come riferisce Il Corriere della Sera, ora Cesc Fabregas inizia a sperare davvero nella permanenza dell’argentino.
Espn ha rivelato un colloquio avvenuto nelle ultime ore fra Nico Paz e Josè Mourinho, in cui lo Special One ha chiarito che anche Bernardo Silva farà parte della rosa del Real Madrid
Mou non può garantire la titolarità a Nico Paz, che dl canto suo non avrebbe problemi a restare in riva al lago per essere protagonista in Serie A e in Champions League.
“Il Real così riflette sulla opportunità di lasciare Nico in Italia, rinviando al prossimo anno la recompra” rivela il Corriere della Sera, che ricorda il termine ultime per il riscatto: il 30 giugno.
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