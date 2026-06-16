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CorSera – Nico Paz resta al Como? Colloquio con Mourinho: “Ha chiarito che…”

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L'argentino potrebbe restare alla corte di Fabregas: Mourinho ha chiarito di non poter garantirgli la titolarità al Real
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Il futuro di Nico Paz potrebbe essere ancore sulla riva del lago di Como. Come riferisce Il Corriere della Sera, ora Cesc Fabregas inizia a sperare davvero nella permanenza dell’argentino.

CorSera – Nico Paz resta al Como? Colloquio con Mourinho: “Ha chiarito che…”- immagine 2
Getty Images

Espn ha rive­lato un col­lo­quio avve­nuto nelle ultime ore fra Nico Paz e Josè Mou­ri­nho, in cui lo Special One ha chiarito che anche Bernardo Silva farà parte della rosa del Real Madrid

Mou non può garantire la titolarità a Nico Paz, che dl canto suo non avrebbe pro­blemi a restare in riva al lago per essere protagonista in Serie A e in Champions League.

Nico Paz
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“Il Real così riflette sulla oppor­tu­nità di lasciare Nico in Ita­lia, rin­viando al pros­simo anno la recom­pra” rivela il Corriere della Sera, che ricorda il termine ultime per il riscatto: il 30 giugno.

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