Inter, pronto l’affondo decisivo per Jones: trattativa col Liverpool, i dettagli

Il club nerazzurro vuole battere la concorrenza e piazzare il colpo a centrocampo: pronto il rilancio per il 25enne di Liverpool

Alessandro De Felice Redattore 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 08:02)

Un colpo da 30 (e lode). L’Inter continua a lavorare per portare a Milano Curtis Jones, centrocampista inglese del Liverpool. Dopo il ‘double’ con Scudetto e Coppa Italia, il club nerazzurro vuole alzare l’asticella in Europa e il nome di Jones è finito da tempo sul taccuino dei dirigenti nerazzurri.

Già a gennaio l’Inter ci aveva provato per il 25enne di Liverpool e di proprietà del Liverpool.

“Lui è ritenuto il profilo giusto, o meglio, quello perfetto, per rinforzare la spina dorsale dei campioni d’Italia. Gioca al centro ma sale anche sulla trequarti. La sua dote da sempre più apprezzata nell’ambiente Red è la versatilità” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Jones milita nei Reds da quando aveva 9 anni e a dicembre 2025 ha festeggiato le 200 presenze col Liverpool. Oggi rappresenta non solo un profilo apprezzato ma un’occasione di mercato alla luce del contratto in scadenza nel 2027.

Il Liverpool vuole 30 milioni di euro, dieci in più rispetto ai 20 offerti dall’Inter.

“L’asse Viale della Liberazione-Liverpool in sostanza è pronto a scaldarsi, la missione dei nerazzurri è chiara e la voglia di evitare qualsiasi tipo di concorrenza (e quindi scongiurare il rischio aste) è un’ulteriore spinta”.