Nico Paz ha in testa l’Inter, Zanetti in pressing. Ieri Marotta è rimasto…

"Già perché la loro amicizia non è qualcosa di recente: esiste da tempo. Adesso, però, non passa giorno che non si mostrino in giro assieme. Dopo il blitz di sabato scorso del vicepresidente nerazzurro al Sinigaglia per assistere a Como-Venezia, con tanto di chiacchierata in tribuna con l’amico, ecco la cena di lunedì sera nel ristorante dell’ex-capitano interista, allargata alle rispettive consorti, certificata anche da una foto social. Ieri sera, sul tema, Marotta è rimasto circospetto: «Si tratta senza dubbio di un ottimo giocatore, ma è un percorso difficoltoso e, in ogni caso, abbiamo una rosa già competitiva».