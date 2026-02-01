FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, no del fondo PIF all’ultima offerta per Diaby: la decisione finale

calciomercato

Sky – Inter, no del fondo PIF all’ultima offerta per Diaby: la decisione finale

Sky – Inter, no del fondo PIF all’ultima offerta per Diaby: la decisione finale - immagine 1
Nuova offerta proprio in giornata per Moussa Diaby dell'Inter, come rivelato da FCIN1908.it: la decisione finale del fondo PIF
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Inter, no del fondo PIF all’ultima offerta per Diaby: la decisione finale- immagine 2

Nuova offerta proprio in giornata per Moussa Diaby dell'Inter, come rivelato da FCIN1908.it.

Sky – Inter, no del fondo PIF all’ultima offerta per Diaby: la decisione finale- immagine 3

È arrivata tuttavia la decisione finale del fondo PIF: Diaby non si muove dall'Al Ittihad. Nonostante il tentativo in extremis di oggi, il giocatore non si muoverà in questa finestra di mercato, fa sapere Sky Sport.

Leggi anche
Romano: “Mercato Inter, cosa manca per Diaby! Perisic, Jones, Frattesi: vi spiego tutto”
ESCLUSIVA FCIN1908 / Diaby, nuova offerta Inter: novità sul prestito e cambia la cifra

© RIPRODUZIONE RISERVATA