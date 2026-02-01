Sky – Inter, no del fondo PIF all’ultima offerta per Diaby: la decisione finale

Nuova offerta proprio in giornata per Moussa Diaby dell'Inter, come rivelato da FCIN1908.it.
Nuova offerta proprio in giornata per Moussa Diaby dell'Inter, come rivelato da FCIN1908.it: la decisione finale del fondo PIF
È arrivata tuttavia la decisione finale del fondo PIF: Diaby non si muove dall'Al Ittihad. Nonostante il tentativo in extremis di oggi, il giocatore non si muoverà in questa finestra di mercato, fa sapere Sky Sport.
