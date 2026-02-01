Marotta e Ausilio hanno fatto la loro offerta nella notte tra sabato e domenica, secondo quanto appreso da Fcinter1908: prestito fino a dicembre con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate presenze per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro. Il giocatore ha già espresso il suo gradimento per la destinazione. Cosa manca allora? L'apertura del fondo PIF, proprietario del club, alla cessione con tale formula.

La risposta formale all'offerta non è ancora arrivata. Questo porta l'Inter in posizione di attesa. Le dita sono incrociate nella speranza che l'affare possa sbloccarsi entro domani, quando la sessione invernale di mercato chiuderà definitivamente. Chivu, che ha mandato nuovamente nella mischia Darmian, non si è nascosto quando ha avuto l'opportunità. Ha fatto capire che cerca un esterno con caratteristiche diverse, che Diaby sembra avere in pieno. Il francese gli darebbe l'alternativa che al momento non ha. Diverso da Darmian e Luis Henrique, ma anche da Dumfries.