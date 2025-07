Bild – Nkunku, si riaccende la pista Bayern: nuovi contatti con l’agente

Di ieri le voci, arrivate da Skysport , dell'interessamento dell'Inter per Christopher Nkunku. Del giocatore del Chelsea parla quest'oggi anche il sito della Bild sottolineando che dopo l'infortunio di Musiala al Bayern Monaco servirebbero 'giocatori aggiuntivi'. In cima alla lista del club tedesco ci sarebbero Luis Diaz del Liverpool e Nick Woltemade dello Stoccarda.

Ma il giocatore dei Blues è ancora sul mercato e si starebbe parlando con il suo agente, Pini Zahavi, come era successo a gennaio. Ovviamente il calciatore sarebbe disposto a trasferirsi nel campionato tedesco. Ma in passato - spiega il giornale - il club inglese si è rifiutato di farlo partire in prestito con opzione di acquisto perché pensano ad una cessione definitiva. Sempre secondo lo stesso sito anche il Barcellona di Flick sarebbe interessato al calciatore. Il Chelsea avrebbe proposto uno scambio per Fermin Lopez, ma il Barça avrebbe rifiutato ecco perché l'attaccante sarebbe ancora sul mercato. Al Bayern, l'opzione Nkunku è riemersa dopo la conferma della partenza di Leroy Sané.