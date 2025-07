I nerazzurri non mollano la presa per l'attaccante nigeriano dell'Atalanta, ma nel frattempo preparano piani B

L'Inter ha reso noto pubblicamente il proprio obiettivo per l'attacco: Ademola Lookman. La dirigenza nerazzurra si è esposta parlando di offerte e di tempistiche, ma l'Atalanta non intende concedere sconti e tiene duro. Per il momento i vertici interisti non pensano a delle alternative, ma qualche nome è già emerso e potrebbe tornare di moda nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare al nigeriano.