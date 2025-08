Il calciatore ha subito un leggero infortunio e non comincerà subito ad allenarsi insieme al resto del gruppo di Maresca

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 23:17)

Christopher Nkunku non sarà presente al primo giorno di raduno del Chelsea, domani. L'attaccante francese, che ha subito un leggero infortunio - scrivono in Francia- ha concordato con il club inglese di posticipare il suo ritorno agli allenamenti a pieno regine. Mentre la prima squadra del Chelsea inizia le sessioni di allenamento lunedì, l'attaccante sarà assente dalla ripresa degli allenamenti.

Secondo diverse fonti, l'ex giocatore del Lipsia è alle prese con un infortunio non grave. Il club e il giocatore hanno quindi optato per la prudenza, decidendo di posticipare il suo ritorno agli allenamenti per evitare ricadute. Il calciatore è tra le opzioni alternative considerate dall'Inter qualora non riuscisse ad arrivare a Lookman.

Da quando è arrivato al Chelsea nel 2023, Nkunku è stato penalizzato da diversi infortuni muscolari, che non gli hanno permesso di scendere in campo tante volte. L'assenza di domani rientra in un programma di recupero sul lungo termine del giocatore.

Non c'è ancora un calendario specifico rispetto al suo rientro. Tuttavia non si ritiene che il giocatore resti fuori dagli allenamenti in gruppo a lungo tempo. Le sue condizioni fisiche saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni.

(Fonte: africafootunited)