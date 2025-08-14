FC Inter 1908
calciomercato

Christopher Nkunku è stato accostato all’Inter anche nelle scorse ore in Germania: le ultimissime secondo Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

Christopher Nkunku è stato accostato all’Inter anche nelle scorse ore in Germania. Ademola Lookman resta la priorità assoluta, ma i nerazzurri stanno valutando anche alternative.

Come riportato da Fabrizio Romano, Nkunku resta uno dei principali nomi nella shortlist del Bayern Monaco. È considerato un giocatore perfetto per coprire diverse posizioni, ma ora l’operazione dipende dai costi.

Diversi club hanno chiesto informazioni per Nkunku, è una situazione aperta a oggi.

