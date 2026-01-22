Yann Sommer è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e un nuovo portiere è sicuramente una delle priorità di mercato dell'Inter per l'estate. Tanti rumors, gli ultimi sul Dibu Martinez delle scorse ore: cosa c'è di vero? Ecco il punto sulla situazione secondo il sito della Gazzetta dello Sport.
Gazzetta boom: “No Inter a Dibu Martinez, i motivi! Il vero preferito per la porta è uno solo”
