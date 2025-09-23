“Il sogno di Aurelio De Laurentiis era un altro: Pio Esposito! Era perché l'Inter non ha mai inteso discuterne, nemmeno di fronte a una offerta iniziale di 45 milioni! Un no secco, perentorio: i nerazzurri considerano incedibile l'attaccante tornato quest'anno alla base dopo l'ottima annata in Serie B con lo Spezia. Tutti sono convinti di avere in rosa una punta completa, forte fisicamente e tecnicamente e con uno straordinario senso del gol", si legge.