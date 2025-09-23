Tanti nomi accostati al Napoli dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, alla fine è arrivato Rasmus Hojlund. Ma il vero sogno - secondo quanto rivelato da Sportmediaset - era Pio Esposito.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, no al Napoli per Pio Esposito anche dopo il ko di Lukaku: rifiutata questa clamorosa offerta
calciomercato
Inter, no al Napoli per Pio Esposito anche dopo il ko di Lukaku: rifiutata questa clamorosa offerta
Il vero sogno del Napoli era Pio Esposito dopo il ko di Romelu Lukaku: no dell'Inter a questa clamorosa offerta
“Il sogno di Aurelio De Laurentiis era un altro: Pio Esposito! Era perché l'Inter non ha mai inteso discuterne, nemmeno di fronte a una offerta iniziale di 45 milioni! Un no secco, perentorio: i nerazzurri considerano incedibile l'attaccante tornato quest'anno alla base dopo l'ottima annata in Serie B con lo Spezia. Tutti sono convinti di avere in rosa una punta completa, forte fisicamente e tecnicamente e con uno straordinario senso del gol", si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA