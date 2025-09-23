L’Inter era stata informata anche su un giocatore dalla Premier nei giorni in cui era in stand-by la trattativa per Ademola Lookman

L’Inter era stata informata anche su Jadon Sancho nei giorni in cui era in stand-by la trattativa per Ademola Lookman.

Si è trattato di un nome proposto e valutato dunque, ma i dirigenti dell’Inter non hanno avviato una vera e propria operazione di mercato per l’esterno offensivo inglese.