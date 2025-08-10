Koni De Winter sempre più vicino a vestire la maglia del Milan (qui le ultimissime). Il giocatore era stato accostato anche all'Inter in queste settimane, come sottolinea anche Sky Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, De Winter piaceva tanto. Ma da tempo per la difesa si lavora su…
calciomercato
Sky – Inter, De Winter piaceva tanto. Ma da tempo per la difesa si lavora su…
Koni De Winter sempre più vicino a vestire la maglia del Milan: ecco il nome su cui lavora da tempo l'Inter secondo Sky
"De Winter piaceva tanto anche all’Inter. Nell’eventualità di una cessione in difesa, i nerazzurri avevano avviato contatti con l’entourage del giocatore.
Insieme ad altri nomi su cui lavora da tempo l’Inter, su tutti quello di Leoni che piace da tempo, ma il Parma per ora non vuole cederlo", le parole del giornalista in studio.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA