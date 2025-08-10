Il Milan alza il pressing per arrivare a Koni De Winter, dopo la cessione di Thiaw al Newcastle. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, infatti, i rossoneri hanno presentato una prima offerta al Genoa per il difensore belga, sulla lista per la difesa anche dell'Inter.
Moretto: “De Winter, Milan spinge. Prima offerta da 20mln al Genoa. Si può chiudere a breve”
Secondo quanto riferisce Matteo Moretto i rossoneri hanno presentato una prima offerta al Genoa per il difensore
Scrive il giornalista:
"Il Milan presenta la prima offerta ufficiale per Koni De Winter da 20m€ bonus compresi. Il Genoa punta a ricevere un totale di circa 25m€. I due club trattano per arrivare a una chiusura definitiva in tempi brevi".
