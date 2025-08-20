FC Inter 1908
Inter, Gazzetta fa nome nuovo: “In caso di uscita di Pavard, occhio a questo profilo”

Un nome nuovo per la difesa dell’Inter, ma serve l’uscita di Benjamin Pavard: ecco lo scenario per La Gazzetta dello Sport
Un nome nuovo per la difesa dell’Inter, ma serve l’uscita di Benjamin Pavard. Così La Gazzetta dello Sport ha parlato di questo scenario di mercato dopo gli ultimi rumors sul difensore francese.

“In caso di uscita di Pavard, cercato con insistenza dai sauditi del Neom oltre che da alcuni club in patria, l’investimento potrebbe essere più corposo: occhio a chi conosce di sfuggita la Serie A, come l’ex juventino Renato Veiga, 2003 tornato al Chelsea dopo il prestito. Ora potrebbe partire a titolo definitivo, anche qui servono più di 30”, si legge.

