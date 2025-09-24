FC Inter 1908
Clamoroso Inter: club si era mosso per questo nome in Serie A prima del blitz su Akanji

Clamoroso Inter: club si era mosso per questo nome in Serie A prima del blitz su Akanji - immagine 1
Si era fatto anche un altro nome per la difesa dell'Inter prima dell’arrivo di Manuel Akanji: il retroscena di mercato
Alessandro Cosattini 

Prima dell'arrivo di Manuel Akanji, l'Inter si era mossa anche per un altro giocatore in Serie A. A svelarlo è stato Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale.

Oumar Solet, infatti, piaceva molto ai nerazzurri che lo avevano già seguito quando giocava nel Salisburgo: "Su Solet si è parlato molto di diverse squadre, a me risulta che l'Inter si è fermata, dopo aver considerato la possibilità di un prestito e di aver ricevuto un no dall'Udinese. L'Inter si è fermata, aveva pensato all'operazione in prestito", ha svelato su YouTube.

Così i dirigenti nerazzurri negli ultimi giorni di mercato hanno deciso di affondare e chiudere per Akanji, che è subito diventato un titolare della difesa di Chivu.

