Oumar Solet, infatti, piaceva molto ai nerazzurri che lo avevano già seguito quando giocava nel Salisburgo: "Su Solet si è parlato molto di diverse squadre, a me risulta che l'Inter si è fermata, dopo aver considerato la possibilità di un prestito e di aver ricevuto un no dall'Udinese. L'Inter si è fermata, aveva pensato all'operazione in prestito", ha svelato su YouTube.