Un nome nuovo accostato all’Inter per il centrocampo. Ne ha parlato Sky Sport proprio in queste ore, dopo che i nerazzurri hanno cambiato strategia sul mercato.
“L’Inter cerca un centrocampista, ma non con le caratteristiche di Adrien Rabiot. Poi chiaramente ci sono le opportunità di mercato che possono essere colte, visto che il giocatore è ora in uscita dal Marsiglia.
Ma dall’Inter non ci sono arrivati segnali di apertura su questo fronte, mi sentirei di escludere che possa diventare un’idea per i nerazzurri per il centrocampo”, ha spiegato Luca Marchetti in collegamento a Sky.
