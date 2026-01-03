fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter cerca ‘nuovi Pio Esposito’: questo giovane tornerà a Milano e sarà valutato in ritiro

calciomercato

L’Inter cerca ‘nuovi Pio Esposito’: questo giovane tornerà a Milano e sarà valutato in ritiro

L’Inter ha di fatto già deciso: c’è un giocatore in prestito che tornerà a Milano e sarà valutato in estate, come accaduto con Pio Esposito
Alessandro Cosattini Redattore 

L’Inter cerca ‘nuovi Pio Esposito’: questo giovane tornerà a Milano e sarà valutato in ritiro- immagine 2

L’Inter ha di fatto già deciso: c’è un giocatore in prestito che tornerà a Milano e sarà valutato in estate. Il club nerazzurro è molto attento alla crescita dei propri giovani e c’è un giocatore su tutti che può fare lo stesso percorso di Pio Esposito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA