Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile colpo mediatico di Oaktree e l'ipotesi non è per niente tramontata, a maggior ragione dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bodo Glimt.
calciomercato
Inter, arrivano conferme: “Oaktree vuole fare colpo mediatico e pensa di spendere…”
In casa Inter c'è molta amarezza per il doppio KO contro i norvegesi. Tuttosport, in ottica mercato, apre ad un possibile colpo ad effetto della proprietà:
"Oaktree vorrebbe mettere a segno un colpo mediatico e per farlo - pensando a 40-50 milioni d'investimento - serviranno soldi, dunque, a maggior ragione adesso, almeno una cessione. Thuram, se il club vorrà dare sempre più spazio a Pio Esposito, potrebbe portare 50-60 milioni, 30-35 Bisseck e 25 - quelli della clausola - Dumfries.
Ovviamente, se partirà uno fra questi giocatori, andrà sostituito. Sempre in bilico Frattesi e soprattutto Calhanoglu. Il turco ha 32 anni e il contratto in scadenza nel 2027: il Galatasaray ha già fatto sapere che tornerà alla carica", chiosa poi Tuttosport.
