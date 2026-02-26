Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile colpo mediatico di Oaktree e l'ipotesi per giugno non è per niente tramontata

Matteo Pifferi Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 09:21)

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile colpo mediatico di Oaktree e l'ipotesi non è per niente tramontata, a maggior ragione dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bodo Glimt.

In casa Inter c'è molta amarezza per il doppio KO contro i norvegesi. Tuttosport, in ottica mercato, apre ad un possibile colpo ad effetto della proprietà:

"Oaktree vorrebbe mettere a segno un colpo mediatico e per farlo - pensando a 40-50 milioni d'investimento - serviranno soldi, dunque, a maggior ragione adesso, almeno una cessione. Thuram, se il club vorrà dare sempre più spazio a Pio Esposito, potrebbe portare 50-60 milioni, 30-35 Bisseck e 25 - quelli della clausola - Dumfries.

Ovviamente, se partirà uno fra questi giocatori, andrà sostituito. Sempre in bilico Frattesi e soprattutto Calhanoglu. Il turco ha 32 anni e il contratto in scadenza nel 2027: il Galatasaray ha già fatto sapere che tornerà alla carica", chiosa poi Tuttosport.