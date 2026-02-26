L'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt, per quanto amara e dolorosa, non cambierà i piani dell'Inter. O almeno, non cambieranno quelli relativi alla panchina: si andrà avanti con Cristian Chivu, nessun dubbio. E non solo: la dirigenza nerazzurra intende proporre a breve al tecnico un rinnovo del contratto, attualmente valido fino al 30 giugno 2027.
Inter, i piani non cambiano: avanti con Chivu, pronti rinnovo e aumento. I dettagli
I meriti di Chivu—
Nominato nuovo allenatore dell'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi e accolto non senza scetticismo, a causa delle sole 13 panchine alla guida di una Prima Squadra (accumulate nella seconda parte della scorsa stagione a Parma), il tecnico rumeno è riuscito a smentire tutti i critici grazie ai risultati ottenuti, al gioco mostrato dai suoi ragazzi e alla capacità di gestire e coinvolgere tutti i membri dello spogliatoio. Pienamente in corsa per lo Scudetto e per la Coppa Italia, Chivu sta dimostrando di saperci fare, e la sensazione comune è che questo possa essere solo l'inizio di una brillante carriera da coach.
L'idea della dirigenza—
Il Giornale svela i piani dei vertici interisti: "Al netto della prematura eliminazione dalla Champions col Bodo, in casa Inter sono decisamente soddisfatti della prima annata in panchina di Cristian Chivu, che veleggia spedito verso lo Scudetto e può ancora vincere la Coppa Italia. Ecco perchè Marotta è intenzionato a rinnovare il contratto al tecnico fino al 2028 con opzione per il 2029 e relativo aumento di stipendio".
