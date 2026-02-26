I meriti di Chivu

Nominato nuovo allenatore dell'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi e accolto non senza scetticismo, a causa delle sole 13 panchine alla guida di una Prima Squadra (accumulate nella seconda parte della scorsa stagione a Parma), il tecnico rumeno è riuscito a smentire tutti i critici grazie ai risultati ottenuti, al gioco mostrato dai suoi ragazzi e alla capacità di gestire e coinvolgere tutti i membri dello spogliatoio. Pienamente in corsa per lo Scudetto e per la Coppa Italia, Chivu sta dimostrando di saperci fare, e la sensazione comune è che questo possa essere solo l'inizio di una brillante carriera da coach.