FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, i piani non cambiano: avanti con Chivu, pronti rinnovo e aumento. I dettagli

calciomercato

Inter, i piani non cambiano: avanti con Chivu, pronti rinnovo e aumento. I dettagli

Inter, i piani non cambiano: avanti con Chivu, pronti rinnovo e aumento. I dettagli - immagine 1
Il tecnico rumeno, nonostante la precoce eliminazione dalla Champions League, rimarrà sulla panchina nerazzurra
Fabio Alampi Redattore 

L'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt, per quanto amara e dolorosa, non cambierà i piani dell'Inter. O almeno, non cambieranno quelli relativi alla panchina: si andrà avanti con Cristian Chivu, nessun dubbio. E non solo: la dirigenza nerazzurra intende proporre a breve al tecnico un rinnovo del contratto, attualmente valido fino al 30 giugno 2027.

Inter Chivu
Getty Images

I meriti di Chivu

—  

Nominato nuovo allenatore dell'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi e accolto non senza scetticismo, a causa delle sole 13 panchine alla guida di una Prima Squadra (accumulate nella seconda parte della scorsa stagione a Parma), il tecnico rumeno è riuscito a smentire tutti i critici grazie ai risultati ottenuti, al gioco mostrato dai suoi ragazzi e alla capacità di gestire e coinvolgere tutti i membri dello spogliatoio. Pienamente in corsa per lo Scudetto e per la Coppa Italia, Chivu sta dimostrando di saperci fare, e la sensazione comune è che questo possa essere solo l'inizio di una brillante carriera da coach.

Inter Chivu
Getty Images

L'idea della dirigenza

—  

Il Giornale svela i piani dei vertici interisti: "Al netto della prematura eliminazione dalla Champions col Bodo, in casa Inter sono decisamente soddisfatti della prima annata in panchina di Cristian Chivu, che veleggia spedito verso lo Scudetto e può ancora vincere la Coppa Italia. Ecco perchè Marotta è intenzionato a rinnovare il contratto al tecnico fino al 2028 con opzione per il 2029 e relativo aumento di stipendio".

Leggi anche
Mercato Inter, quanti big via a giugno? Ecco chi è ritenuto intoccabile e chi può partire
GdS – Inter, che via vai in mediana. Calhanoglu, ecco lo scenario. E un altro big può partire

© RIPRODUZIONE RISERVATA