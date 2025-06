Se la priorità del mercato dell'Inter è l'attacco, il club nerazzurro insegue, però, anche altri giocatori per altri reparti. In particolare in difesa, dove l'obiettivo della dirigenza è quello di svecchiare la retroguardia di Chivu .

"Nuovi gol ma non solo: l’Inter va a caccia anche di un rinforzo in difesa, reparto da ringiovanire vista l’età dei due centrali Acerbi e De Vrij, rispettivamente 37 e 33 anni. Occhio allora a un paio di nomi ben evidenziati sul taccuino del ds Piero Ausilio: Giovanni Leoni e Christian Mosquera. Il primo è un difensore classe 2006 che Chivu conosce benissimo, avendolo allenato al Parma. L’Inter aveva già tentato l’affondo l’estate scorsa, quando Leoni giocava nella Samp, e ci riproverà adesso: i contatti con il club emiliano sono caldi. Per Mosquera, spagnolo classe 2004 del Valencia, si può fare leva sul suo contratto in scadenza tra un anno: il Valencia lo valuta 20 milioni ma potrà abbassare le pretese per non rischiare di perdere il suo gioiello a zero nel 2026", rivela La Gazzetta dello Sport.