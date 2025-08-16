FC Inter 1908
Ultimo impegno amichevole questa sera per l'Inter di Cristian Chivu, che a Bari affronterà l'Olympiakos: out il brasiliano
Ultimo impegno amichevole questa sera per l'Inter di Cristian Chivu, che a Bari affronterà l'Olympiakos.

Il tecnico romeno ritroverà Calhanoglu, Zielinski e Bisseck, ma dovrà fare a meno di tre giocatori: le assenze di Frattesi e Palacios erano previste, ma se n'è aggiunta una dell'ultimo minuto.

Come riporta Sky Sport, infatti, questa sera mancherà anche Carlos Augusto: il brasiliano è leggermente affaticato e verrà preservato in ottica inizio del campionato.

