Ultimo impegno amichevole questa sera per l'Inter di Cristian Chivu, che a Bari affronterà l'Olympiakos.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, oltre a Frattesi e Palacios out anche Carlos Augusto stasera: il motivo
news
Sky – Inter, oltre a Frattesi e Palacios out anche Carlos Augusto stasera: il motivo
Ultimo impegno amichevole questa sera per l'Inter di Cristian Chivu, che a Bari affronterà l'Olympiakos: out il brasiliano
Il tecnico romeno ritroverà Calhanoglu, Zielinski e Bisseck, ma dovrà fare a meno di tre giocatori: le assenze di Frattesi e Palacios erano previste, ma se n'è aggiunta una dell'ultimo minuto.
Come riporta Sky Sport, infatti, questa sera mancherà anche Carlos Augusto: il brasiliano è leggermente affaticato e verrà preservato in ottica inizio del campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA