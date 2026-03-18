Oltre all'assenza di Lautaro Martinez (sospiro di sollievo per l'Inter), la grande sorpresa dei convocati dell'Argentina diramati oggi è la convocazione di Tomas Palacios. Il difensore, di proprietà dell'Inter, è passato dall'essere oggetto misterioso in Serie A a idolo dei tifosi dell'Estudiantes e ora il ct Scaloni lo ha convocato nella Seleccion.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Palacios in nazionale, ma è ancora dell’Inter? Cifre e non solo, tutto sulla cessione all’Estudiantes
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Palacios in nazionale, ma è ancora dell’Inter? Cifre e non solo, tutto sulla cessione all’Estudiantes
La grande sorpresa dei convocati dell'Argentina diramati oggi è la convocazione di Tomas Palacios: l'Inter lo ha ceduto così
Il centrale classe 2003 ha già giocato 8 partite in Argentina, era a 0 in Serie A nella prima parte di stagione. Anche per questo a gennaio è tornato in patria, per giocare con continuità: nessuno si aspettava potesse raggiungere in così poco tempo la convocazione nella nazionale maggiore. Ma a che condizioni lo ha ceduto l'Inter a gennaio?
Si tratta di un prestito fino a dicembre 2026, con diritto di riscatto e non obbligo in favore del club argentino. La cifra del riscatto è di circa 6/7 milioni. Per ora si tratta di un arrivederci.
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