La grande sorpresa dei convocati dell'Argentina diramati oggi è la convocazione di Tomas Palacios: l'Inter lo ha ceduto così

Oltre all'assenza di Lautaro Martinez (sospiro di sollievo per l'Inter), la grande sorpresa dei convocati dell'Argentina diramati oggi è la convocazione di Tomas Palacios. Il difensore, di proprietà dell'Inter, è passato dall'essere oggetto misterioso in Serie A a idolo dei tifosi dell'Estudiantes e ora il ct Scaloni lo ha convocato nella Seleccion.