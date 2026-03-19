Palacios è passato dall'Inter all'Estudiantes a fine gennaio, negli ultimissimi giorni di mercato dopo aver rifiutato svariate destinazioni

Marco Astori Redattore 19 marzo - 21:31

Exploit a sorpresa per Tomas Palacios all'Estudiantes: il difensore classe 2003, dopo un anno e mezzo di nulla all'Inter, in poco tempo si è preso il posto in difesa e anche addirittura la nazionale argentina. E La Gazzetta dello Sport dà i dettagli sull'operazione chiusa a gennaio: "Palacios è passato dall'Inter all'Estudiantes a fine gennaio, negli ultimissimi giorni di mercato dopo aver rifiutato svariate destinazioni proprio tra gennaio e l'estate precedente.

Si è preso il suo tempo per scegliere la possibilità migliore, e ci ha azzeccato in pieno. Perché già il 2 febbraio è andato in campo da titolare con l'Estudiantes, senza uscirne più: 8 partite su 8 dal 1', prestazioni costantemente ottime, 5 clean-sheets di squadra e 2° posto in classifica dietro al solo Velez.

L'Inter ha ceduto Palacios in prestito fino a gennaio 2027 con diritto di riscatto in favore del club argentino. Senza inserire la possibilità di contro-riscattarlo, come per esempio accadrà con Aleksandar Stankovic. L'argentino, lontano dall'aria milanese ma vicino a casa, a qualche ora da La Pampa, è subito rinato. E chissà: magari riuscirà davvero a farsi rimpiangere dall'Inter. La convocazione in nazionale va esattamente in questa direzione...".