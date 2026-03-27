Ieri il debutto in Nazionale, a coronamento di una stagione fin qui assolutamente positiva, che ha acceso i fari del calciomercato

Marco Macca Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 21:37)

Ieri il debutto in Nazionale, a coronamento di una stagione fin qui assolutamente positiva, che ha acceso i fari del calciomercato su di lui e che ha attirato l'interesse di tante squadre, Inter in primis. Marco Palestra è il grande sogno per la fascia nerazzurra della prossima stagione. E i nerazzurri, per arrivare al laterale dell'Atalanta oggi in prestito al Cagliari (valore di mercato 40 milioni), potrebbero avere una carta importante in Luis Henrique. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"In estate l’Inter potrebbe tentare l’affondo, e non è l’unico club interessato. Palestra ha vent’anni, si diverte nel Cagliari, ha sfornato quattro assist ed è secondo per dribbling riusciti in Serie A dietro Yildiz (53 a 68). Più di Nico Paz e Conceicao".

"La chiave dell'Inter potrebbe essere… Luis Henrique. Il brasiliano, arrivato in estate per 25 milioni, può essere sacrificato per arrivare all’azzurro. E senza toccare Denzel Dumfries. LH, reduce da un'annata tutt'altro che positiva fin qui, ha offerte che si attestano sui 30 milioni di euro. Una sua cessione liberebbe lo spazio e soprattutto le risorse per arrivare a Palestra, considerato il candidato ideale per il progetto-quinto, ovvero l’ala a tutta fascia di prospettiva. Facile? Ovviamente no, perché la concorrenza sarà molta e la via non sarà breve. L’estate scorsa l’Inter ha provato in ogni modo a prendere Lookman, ma la Dea ha respinto l’offerta. Con Palestra ci riproverà tra qualche mese. La chiave ce l'ha in casa".

(Fonte: gazzetta.it)