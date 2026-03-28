"Del rinnovo di Carlos Augusto si sta parlando tanto in questi giorni, non è una novità. A noi risulta che l'Inter sia in trattativa con Carlos Augusto per il rinnovo e che verbalmente gli ha offerto un adeguamento di contratto intorno ai 3 milioni netti a stagione, ma a oggi non c'è ancora un accordo, una base d'intesa tra le parti. Il tema principale è il seguente: l'Inter ha fretta di chiudere, perché ritiene il calciatore una pedina importante per il presente e per il futuro, ma dall'altra parte Carlos Augusto sta cercando di valutare anche determinate garanzie dal punto di vista del minutaggio".