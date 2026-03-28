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Moretto conferma FCIN1908: “Due italiane su Carlos Augusto. Perché non sta rinnovando”

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Uno dei temi caldi di questi giorni, in casa Inter, è quello del rinnovo di Carlos Augusto. Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Uno dei temi caldi di questi giorni, in casa Inter, è quello del rinnovo di Carlos Augusto.

Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione, confermando le indiscrezioni di FCInter1908.it sul fatto che a oggi non ci sia accordo:

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"Del rinnovo di Carlos Augusto si sta parlando tanto in questi giorni, non è una novità. A noi risulta che l'Inter sia in trattativa con Carlos Augusto per il rinnovo e che verbalmente gli ha offerto un adeguamento di contratto intorno ai 3 milioni netti a stagione, ma a oggi non c'è ancora un accordo, una base d'intesa tra le parti. Il tema principale è il seguente: l'Inter ha fretta di chiudere, perché ritiene il calciatore una pedina importante per il presente e per il futuro, ma dall'altra parte Carlos Augusto sta cercando di valutare anche determinate garanzie dal punto di vista del minutaggio".

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"Quindi, il tema principale è quello sportivo, quello del suo impiego in campo. Vorrebbe giocare di più, essere più protagonista. Ci sono diversi campionati attenti alle sue prestazioni: in Italia ci sono due squadre, una in Spagna. E c'è anche la Premier".

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