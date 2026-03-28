Uno dei temi caldi di questi giorni, in casa Inter, è quello del rinnovo di Carlos Augusto.
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Moretto conferma FCIN1908: “Due italiane su Carlos Augusto. Perché non sta rinnovando”
Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione, confermando le indiscrezioni di FCInter1908.it sul fatto che a oggi non ci sia accordo:
"Del rinnovo di Carlos Augusto si sta parlando tanto in questi giorni, non è una novità. A noi risulta che l'Inter sia in trattativa con Carlos Augusto per il rinnovo e che verbalmente gli ha offerto un adeguamento di contratto intorno ai 3 milioni netti a stagione, ma a oggi non c'è ancora un accordo, una base d'intesa tra le parti. Il tema principale è il seguente: l'Inter ha fretta di chiudere, perché ritiene il calciatore una pedina importante per il presente e per il futuro, ma dall'altra parte Carlos Augusto sta cercando di valutare anche determinate garanzie dal punto di vista del minutaggio".
"Quindi, il tema principale è quello sportivo, quello del suo impiego in campo. Vorrebbe giocare di più, essere più protagonista. Ci sono diversi campionati attenti alle sue prestazioni: in Italia ci sono due squadre, una in Spagna. E c'è anche la Premier".
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