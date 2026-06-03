L'Inter continua a spingere per Marco Palestra. Il club nerazzurro ha presentato una prima offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus. L'Atalanta ha rifiutato, vuole 50 milioni e soprattutto spera possa aprirsi un'asta per l'esterno che fa gola in Premier. "A differenza di un anno fa con Lookman, la società bergamasca non ha chiuso la porta. Dopo aver fatto la sua prima mossa, ora l’Inter studia come proseguire la sua partita. Chiaro che contrastare la concorrenza delle squadre inglesi sia complicato. Al momento, comunque, la certezza è la stima per l’esterno azzurro da parte Maresca, il sostituto di Guardiola. Ma ancora nessun sondaggio è stato fatto. In maniera più consistente, invece, si è fatto avanti il Newcastle, che, di fatto, ha voluto informarsi sulle richieste dell’Atalanta, specificando di essere pronto a soddisfarle", si legge sul Corriere dello Sport.