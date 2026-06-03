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Palestra, l’idea dei dirigenti dell’Inter è lavorare su un altro fronte. Stando ai rumors…
L'Inter continua a spingere per Marco Palestra. Il club nerazzurro ha presentato una prima offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus. L'Atalanta ha rifiutato, vuole 50 milioni e soprattutto spera possa aprirsi un'asta per l'esterno che fa gola in Premier. "A differenza di un anno fa con Lookman, la società bergamasca non ha chiuso la porta. Dopo aver fatto la sua prima mossa, ora l’Inter studia come proseguire la sua partita. Chiaro che contrastare la concorrenza delle squadre inglesi sia complicato. Al momento, comunque, la certezza è la stima per l’esterno azzurro da parte Maresca, il sostituto di Guardiola. Ma ancora nessun sondaggio è stato fatto. In maniera più consistente, invece, si è fatto avanti il Newcastle, che, di fatto, ha voluto informarsi sulle richieste dell’Atalanta, specificando di essere pronto a soddisfarle", si legge sul Corriere dello Sport.
"A questo punto, l’Inter sa già di dover rilanciare per rimanere in gioco. E sarebbe pronta a inserire come contropartita Matteo Cocchi, terzino sinistro di 19 anni che con Chivu ha già debuttato in prima squadra. Ma i tempi per la nuova mossa non sembrano così immediati. Ora l’idea dei dirigenti nerazzurri è quella di lavorare su un altro fronte: quello del giocatore. In sostanza, si tratta di ottenere la preferenza di Palestra, per poi sfruttarla al momento di un nuovo assalto".
"Stando ai rumors, l’Inter potrebbe trovare terreno fertile da questo punto di vista. L’esterno, infatti, oltre ad aver già manifestato all’Atalanta il desiderio di essere ceduto, capitalizzando la stagione in prestito al Cagliari in cui ha mostrato tutte le sue qualità, preferirebbe restare ancora in Italia, invece che tentare un’avventura all’estero. Soprattutto se l’opzione fosse una squadra non di altissimo profilo, come il Newcastle che l’anno prossimo non parteciperà nemmeno alle coppe europee. Evidentemente, le valutazioni potrebbero essere diverse davanti ad una proposta del City. Dove, però, la concorrenza non mancherebbe e ci sarebbe comunque l’incognita di doversi adattare ad un altro calcio".
(Corriere dello Sport)
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