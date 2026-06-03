«Su Nico Paz si pensava che ci poteva essere l'aiuto di Mourinho nei confronti dell'Inter. Mourinho non solo non ti concede Nico Paz ma ti sgraffigna Denzel Dumfries». Questa la reazione di Tancredi Palmeri alle notizie sull'addio dell'olandese all'Inter dopo che avrebbe trovato l'accordo con il club madrileno che sembra disposto a pagare la clausola di 25 mln sul contratto del calciatore.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Palmeri: “Inter, non solo Mourinho non ti aiuta con Paz. Ma ti sgraffigna Dumfries”
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Palmeri: “Inter, non solo Mourinho non ti aiuta con Paz. Ma ti sgraffigna Dumfries”
Il commento del giornalista inviato a seguito dei nerazzurri del canale Sportitalia sulle ultime indiscrezioni che riguardano l'olandese
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Il giornalista inviato a seguito dell'Inter ha commentato la notizia sull'esterno su Sportitalia e ha confermato che «L'allenatore portoghese - anche se ancora non ci sono state le elezioni al Real - ha chiesto un terzino destro alla Maicon e quindi ha chiesto Dumfries e lo ha già ottenuto».
(Fonte: SI)
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