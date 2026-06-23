L'affare Palestra è ben impostato, per l'Inter, ma non ancora concluso. E dall'esito non ancora scontato. Lo dimostrano le ultime indiscrezioni di Sky

Marco Macca Redattore 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 19:20)

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L'affare Palestra è ben impostato, per l'Inter, ma non ancora concluso. E dall'esito non ancora scontato. Lo dimostrano le ultime indiscrezioni di Sky Sport, secondo cui in queste ore il Chelsea di Xabi Alonso avrebbe mandato segnali molto forti all'entourage del calciatore e sarebbe pronto a inviare una proposta dai contorni economici molti seri, che evidentemente saranno poi presi in considerazione dallo stesso calciatore. Nel frattempo, però, i nerazzurri si sono portati avanti e hanno fatto la loro proposta formale ad Alessandro Lucci, agente del laterale italiano, nell'incontro di oggi. Questo è quanto riferisce Sky:

"Il concetto di non dare nulla per scontato vale anche per Palestra. C'è già stato l'incontro tra l'Inter e Palestra, ma non è l'unica novità: anche il Chelsea si è fatto sentire e potrebbe farsi sentire in maniera forte. L'incontro di oggi, dunque, è molto importante, ma potrebbe essere interlocutorio.

"C'è stato l'incontro tra la dirigenza dell'Inter e Lucci, agente di Palestra. Un incontro che è servito, dopo settimane di flirt, per portare al calciatore l'offerta del club nerazzurro, prima di provare a finalizzare con l'Atalanta nel prossimo incontro. Un'operazione che sfiora i 50 milioni di euro, non semplice, anche se ben impostata. Manca l'ultimo round. Palestra è sempre stato orientato alla soluzione Inter, ma la novità è la concorrenza del Chelsea. Il calciatore, dunque, dovrà fare la sua scelta definitiva, visto che l'offerta dei Blues è in arrivo. Palestra darà la sua risposta, poi l'Inter eventualmente incontrerà l'Atalanta per provare a chiudere".

"Palestra ha sempre dato priorità all'Inter, ma prima l'interesse del Chelsea non si era concretizzato in maniera concreta. Il Chelsea ha mandato segnali forti, sarebbe una scelta di Xabi Alonso, che lo considera importante eventualmente nel nuovo corso. Se l'offerta del Chelsea sarebbe tale da scardinare la bozza d'intesa arrivata fin qui, ci sarebbe ben poco da fare. Sarà importante anche il volere del club. Le italiane non possono fare aste. Possono avvicinarsi al giocatore, ma poi c'è il discorso economico da affrontare e di cui prendere conoscenza".

(Fonte: Sky Sport)