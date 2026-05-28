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fcinter1908 calciomercato mercato inter Palmeri: “Bastoni al Barcellona è saltato? Flick si è imposto e ha preteso una cosa”
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Palmeri: “Bastoni al Barcellona è saltato? Flick si è imposto e ha preteso una cosa”
Il giornalista sportivo commenta un aggiornamento di mercato che riguarda i nerazzurri
Il Barcellona sta per chiudere il primo grande colpo del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i blaugrana avrebbero praticamente chiuso l'operazione con il Newcastle per il passaggio in Catalogna di Anthony Gordon. Si parla di grandi cifre, 70 milioni di euro di base fissa più oltre 10 milioni di bonus. Ecco come ha commentato il movimento di mercato Tancredi Palmeri, in relazione all'interesse dei blaugrana per Alessandro Bastoni: CONTINUA A LEGGERE.
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