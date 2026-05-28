"Fondamentale in questo senso la figura di Aleksandar Stankovic, ormai certo di rientrare in Italia dopo l’esperienza di un anno al Bruges, ma non altrettanto di restare poi in nerazzurro. Il ragazzo è a Milano, ieri è stato al Coni per rinnovare l’idoneità sportiva e non è mancato un primo contatto con la dirigenza nerazzurra per schiarirsi le idee su quello che potrebbe essere il piano dell’Inter dopo aver esercitato la recompra già programmata. Stankovic sarebbe felicissimo di potersi giocare le sue chance nel club in cui suo padre ha trovato la gloria, ma sa che certe offerte saranno quantomeno oggetto di valutazione. Dall’Inghilterra qualcuno si è già fatto sentire: Brentford e Newcastle possono tranquillamente arrivare a 40 milioni. Da capire se siano però mete che il classe 2005 possa ritenere stimolanti. La sua permanenza, invece, darebbe a Chivu una preziosa arma in più e - trattandosi di un elemento del vivaio - consentirebbe anche di allungare eventualmente la rosa a venticinque elementi", sottolinea il Corriere dello Sport.