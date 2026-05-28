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Inter, Koné si allontana? Scatto Jones: offerta al Liverpool. Stankovic, riflessioni in corso
L'Inter si sta muovendo per sistemare il centrocampo che Chivu avrà a disposizione per la prossima stagione. Dopo l'ok di Mkhitaryan al rinnovo di un anno, ecco i principali obiettivi in mediana per i nerazzurri:
"Fondamentale in questo senso la figura di Aleksandar Stankovic, ormai certo di rientrare in Italia dopo l’esperienza di un anno al Bruges, ma non altrettanto di restare poi in nerazzurro. Il ragazzo è a Milano, ieri è stato al Coni per rinnovare l’idoneità sportiva e non è mancato un primo contatto con la dirigenza nerazzurra per schiarirsi le idee su quello che potrebbe essere il piano dell’Inter dopo aver esercitato la recompra già programmata. Stankovic sarebbe felicissimo di potersi giocare le sue chance nel club in cui suo padre ha trovato la gloria, ma sa che certe offerte saranno quantomeno oggetto di valutazione. Dall’Inghilterra qualcuno si è già fatto sentire: Brentford e Newcastle possono tranquillamente arrivare a 40 milioni. Da capire se siano però mete che il classe 2005 possa ritenere stimolanti. La sua permanenza, invece, darebbe a Chivu una preziosa arma in più e - trattandosi di un elemento del vivaio - consentirebbe anche di allungare eventualmente la rosa a venticinque elementi", sottolinea il Corriere dello Sport.
"Le riflessioni però non si limitano a questo fascicolo. Perché, in ogni caso, l’Inter sente di aver bisogno anche di altro. Tipo Curtis Jones, che tanto piace a Cristian Chivu. Per il centrocampista del Liverpool c’è già stato un incontro tra le parti: Ausilio ha messo sul piatto 20 milioni, mentre gli inglesi ne chiedono 30. Per arrivare a Manu Koné della Roma ne servono almeno 20 in più.
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