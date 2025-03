1 di 3

UN MERCATO DIVERSO

L'Inter vivrà un'estate molto movimentata dal punto di vista del mercato. E' quello che Fcinter1908 vi sta raccontando, durante le live sul canale Twitch, ormai da settimane. Anche Tancredi Palmeri la pensa così e prevede, nel suo editoriale per Sportitalia, un mercato finalmente non solo finanziato dalle cessioni. Cessioni che saranno valutate a fronte di offerte importanti ma non saranno più vitali.

"Il passaggio ai Quarti dell’Inter, per quanto pronosticato e atteso, segna uno spartiacque con i quattro anni, anzi con le quattro estati appena trascorse. Perché ha certificato per l’Inter una soglia di incassi e guadagno in questa stagione, che con un campionato da primi posti, e con i soldi del Mondiale per Club (almeno della partecipazione, ma con la prospettiva di arrivare ai Quarti), garantiscono per la prima volta all’Inter la soglia per poter effettuare mercato vero.

E per mercato vero si intende la possibilità di fare investimenti a prescindere delle cessioni. Perché è sempre meglio ricordarlo, negli ultimi 4 anni, ovvero tutti quelli di Simone Inzaghi, l’Inter ha potuto solo andare o per svincolati, o investendo solo dopo aver venduto pedine preziose. E in entrambi i casi ha fatto un capolavoro.

E non è detto che di fronte a offerte vantaggiose non effettui altre cessioni, ma appunto che siano vantaggiose economicamente – Frattesi il primo candidato, a fronte di una offerta da 35 milioni.

Ma non c’è appunto l’esigenza di vendere per finanziare. Come non c’era stata l’anno scorso, dove però, a fronte di una seconda stella da record, a disposizione per il mercato c’era solo un obolo da 13 milioni per Pepo Martinez. A proposito: forse è il caso che tutti presentassimo le nostre scuse ad Ausilio per aver sottovalutato l’aver speso gli unici soldi per il portiere di riserva. Ha avuto ragione lui: si è creato un vuoto per l’infortunio di Sommer proprio nelle 5 partite più importanti della stagione tra Serie A, Champions e Coppa Italia, e la scelta di Ausilio ha permesso di proteggere gli sforzi dell’Inter nel momento più delicato.