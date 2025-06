UFFICIALE / Chivu all’Inter, con lui anche Palombo. Risoluzione col Parma

Non solo l'ufficialità della risoluzione del contratto di Cristian Chivu . Da Parma arriva anche la notizia della definizione del contratto di Angelo Palombo che farà parte dello staff dell'allenatore nella sua nuova avventura all'Inter.

"Parma Calcio comunica che, in data odierna e contestualmente alla definizione della posizione dell'allenatore Cristian Chivu, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del collaboratore tecnico Angelo Palombo ", si legge nella nota ufficiale pubblicata dal sito del club gialloblù.

"Ad Angelo il Club rivolge i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale", conclude il Parma. Intanto l'ex calciatore, che ha militato anche nell'Inter, è arrivato ad Appiano Gentile sulla sua smart rossa anticipando di qualche minuto l'arrivo di Chivu. Primo giorno di lavoro nel centro sportivo per lui e il suo staff in attesa del comunicato ufficiale del club nerazzurro.