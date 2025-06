UFFICIALE / Chivu, Parma annuncia risoluzione consensuale del contratto

Il club ducale, con il quale l'allenatore ha esordito da allenatore in Serie A, ufficializza l'addio. Si aprono per lui le porte dell'Inter

Era atteso per oggi ed è arrivato. Il Parma ha reso ufficiale, con un comunicato, l'addio a Cristian Chivu . L'allenatore, che con i gialloblù ha esordito in Serie A, lascia il club con cui aveva un contratto fino al 30 giugno. È la prima tappa della giornata che lo porterà di fatto a firmare il suo nuovo contratto di lavoro, un biennale, con l'Inter.

"Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto", si legge nella nota del club emiliano.

"Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera", si legge anche infine.

Questa mattina, in un post su Instagram, il tecnico aveva salutato chi ha collaborato con lui nei mesi in cui ha diretto la squadra fino alla salvezza. «Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!», le parole del prossimo allenatore nerazzurro.