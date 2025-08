Oggi pomeriggio dovrebbe arrivare la chiusura definitiva. Operazione da circa 4 milioni di euro più 50% sulla futura rivendita del giocatore che l'Inter va a mantenere. Il calciatore che era in ritiro con la squadra nerazzurra non ha partecipato nei giorni scorsi alla partitella tra la squadra di Chivu e l'Under23 di Vecchi perché sembrava vicinissimo al Cagliari. I giorni di riposo concessi alla rosa dall'allenatore li ha trascorsi al mare come ha raccontato sui social e ora è in attesa che venga definito il proprio futuro.