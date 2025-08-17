"Se escludo la partenza di Manu? Questa è una squadra che ha delle qualità e bisogna cercare di migliorarla. Con la società condividiamo le cose che bisogna fare. Vediamo cosa accadrà in questi 15 giorni di mercato. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sarebbe sicuramente una perdita. Bisogna però vedere cosa si può fare da qui alla fine del mercato. La situazione del FPP la conoscete tutti. Se devi stare fermo così, a me non piace. Sono più di venti giorni che siamo fermi sul mercato. Vediamo, se si potrà fare ancora qualcosa e se possibile senza perdere giocatori. Però quello che vogliamo fare, e sono stato chiarissimo e la società è stata molto chiara con me, speriamo di poter realizzare quello che vorremo fare".
calciomercato
Inter, da Roma: “Parole Gasp su Koné? Tradotto, ben venga la sua cessione se…”
Queste le parole di ieri di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, sul futuro di Manu Koné. Il Messaggero, nella sua edizione odierna, interpreta così queste dichiarazioni: "Tradotto, senza girarci troppo intorno: se Koné dovesse partire, sarebbe una perdita. Ma se questo sacrificio dovesse servire a completare la rosa, ben venga. E anche se non ben, perché si porterebbe dietro più di qualche strascico, venga comunque.
La speranza di riuscire a fare il doppio colpo Bailey-Sancho senza il sacrificio di Koné, da ieri - dopo le parole di Gasp - è però tornata flebile. La Roma ha respinto la prima offerta di 40 milioni più bonus dell'Inter, la richiesta è 50. Ma questo amo mediatico gettato nelle ultime ore, potrebbe essere propedeutico anche per attirare altre squadre. Il riferimento è al Psg, al Bayern Monaco e alla Premier. E non è un caso che il sostituto del francese è già stato scelto: si tratta di Magassa del Monaco. Ma prima, come nei migliori puzzle, bisogna che s'incastri il pezzo principe. Poi, il resto, verrà di conseguenza".
