"Se escludo la partenza di Manu? Questa è una squadra che ha delle qualità e bisogna cercare di migliorarla. Con la società condividiamo le cose che bisogna fare. Vediamo cosa accadrà in questi 15 giorni di mercato. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sarebbe sicuramente una perdita. Bisogna però vedere cosa si può fare da qui alla fine del mercato. La situazione del FPP la conoscete tutti. Se devi stare fermo così, a me non piace. Sono più di venti giorni che siamo fermi sul mercato. Vediamo, se si potrà fare ancora qualcosa e se possibile senza perdere giocatori. Però quello che vogliamo fare, e sono stato chiarissimo e la società è stata molto chiara con me, speriamo di poter realizzare quello che vorremo fare".