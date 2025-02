Francesco è stato assente due mesi e mezzo ma si è visto al rientro che non ha perso lo smalto. Stefan ha fatto dieci partite una più bella dell'altra, si è confermato di alto livello. C'è anche una questione di età e di nuova politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani. Però è vero anche che i tifosi vogliono vincere campionati e coppe e per quelli servono i campioni, come sono loro due. C'è tempo comunque, penso che una decisione sarà presa a fine aprile", ha detto a TMW.