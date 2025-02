Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti, ex calciatore, ha parlato così del modo di fare calcio dell'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter è la squadra che gioca il calcio relazionale migliore di tutti, in Italia: forse in Europa, forse in assoluto. Lo scambio di posizioni che ha, l'asimmetria voluta che ha in determinati giocatori è straordinaria.