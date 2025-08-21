Il calciatore francese ha recuperato il numero che indossava al Bayern Monaco. Sembrava un segnale di mercato, ma non è escluso l'addio

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 08:32)

Ieri è diventato ufficiale il cambio di maglia di Benjamin Pavard. Dopo due stagioni con il 28 sulla schiena ha deciso di recuperare la maglia numero 5 dai cassetti nerazzurri, lo stesso numero che indossava al Bayern Monaco. Quando è arrivato al club nerazzurro nel 2023, la maglia (che è stata anche di Dejan Stankovic) era indossata da Sensi. Appena è arrivata la notizia i tifosi hanno pensato ad una specie di ritiro del giocatore del mercato, date le ultime voci su una possibile cessione.

Ma nei fatti, spiega La Gazzetta dello Sport, non è così. "Si continua a lavorare a una sua uscita. In Ligue 1, ad esempio, va registrato l’interesse di due club: il Lilla, dove Pavard è cresciuto prima di traslocare in Bundesliga e dove ritroverebbe l’amico ed ex rivale al Milan Giroud, e il Marsiglia. Entrambe le squadre giocheranno le prossime coppe europee (il Lilla in Europa League, il Marsiglia in Champions) e il dettaglio è tutt’altro che secondario, perché in caso di addio all’Inter nella stagione che condurrà al Mondiale, Pavard preferirebbe continuare a giocare ad alto livello in Europa", scrive la rosea a proposito del difensore francese che piace a tanti tifosi interisti.

Per questo, proprio per questo desiderio di giocare ancora in Europa, c'è resistenza nei confronti del Neom, club saudita che è allenato da Galtier. Il club arabo non si è ancora arreso, l'allenatore lo vorrebbe, e si sta insistendo per convincerlo a firmare. Quindi resta anche questo fronte aperto.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)