Ieri è diventato ufficiale il cambio di maglia di Benjamin Pavard. Dopo due stagioni con il 28 sulla schiena ha deciso di recuperare la maglia numero 5 dai cassetti nerazzurri, lo stesso numero che indossava al Bayern Monaco. Quando è arrivato al club nerazzurro nel 2023, la maglia (che è stata anche di Dejan Stankovic) era indossata da Sensi. Appena è arrivata la notizia i tifosi hanno pensato ad una specie di ritiro del giocatore del mercato, date le ultime voci su una possibile cessione.
Inter, Pavard cambia maglia ma si lavora per la cessione. Tre opzioni sul tavolo
Ma nei fatti, spiega La Gazzetta dello Sport, non è così. "Si continua a lavorare a una sua uscita. In Ligue 1, ad esempio, va registrato l’interesse di due club: il Lilla, dove Pavard è cresciuto prima di traslocare in Bundesliga e dove ritroverebbe l’amico ed ex rivale al Milan Giroud, e il Marsiglia. Entrambe le squadre giocheranno le prossime coppe europee (il Lilla in Europa League, il Marsiglia in Champions) e il dettaglio è tutt’altro che secondario, perché in caso di addio all’Inter nella stagione che condurrà al Mondiale, Pavard preferirebbe continuare a giocare ad alto livello in Europa", scrive la rosea a proposito del difensore francese che piace a tanti tifosi interisti.
Per questo, proprio per questo desiderio di giocare ancora in Europa, c'è resistenza nei confronti del Neom, club saudita che è allenato da Galtier. Il club arabo non si è ancora arreso, l'allenatore lo vorrebbe, e si sta insistendo per convincerlo a firmare. Quindi resta anche questo fronte aperto.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
