UFFICIALE – Inter, sorpresa Pavard: ecco il nuovo numero di maglia

Benjamin Pavard cambia numero di maglia: non più la 28 per il difensore dell’Inter, che ha deciso di prendere un altro numero
Benjamin Pavard cambia numero di maglia. Non più la 28 per il difensore dell’Inter, che ha deciso di prendere un altro numero.

Il club nerazzurro sui propri canali social ufficiali ha infatti annunciato che Pavard indosserà la maglia numero 5 per la nuova stagione.

