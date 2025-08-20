Benjamin Pavard cambia numero di maglia. Non più la 28 per il difensore dell’Inter, che ha deciso di prendere un altro numero.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Inter, sorpresa Pavard: ecco il nuovo numero di maglia
ultimora
UFFICIALE – Inter, sorpresa Pavard: ecco il nuovo numero di maglia
Benjamin Pavard cambia numero di maglia: non più la 28 per il difensore dell’Inter, che ha deciso di prendere un altro numero
Il club nerazzurro sui propri canali social ufficiali ha infatti annunciato che Pavard indosserà la maglia numero 5 per la nuova stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA