Benjamin Pavard potrebbe lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di mercato: le novità che arrivano dall'Equipe

Matteo Pifferi Redattore 18 agosto - 20:32

Il futuro di Benjamin Pavard all'Inter resta in discussione. Il club nerazzurro potrebbe anche pensare di sacrificare il difensore francese per poi fare un investimento importante per rinforzare il reparto difensivo.

Secondo quanto riportato da Loic Tanzi, giornalista de L'Equipe, ci sono quattro squadre sulle tracce di Pavard: Galatasaray, NEOM, Lille e, a sorpresa, anche il Marsiglia. Tanzi conferma che Pavard non ha aperto la porta alla partenza verso l'Arabia Saudita anche se la questione non è ancora chiusa.

Il Galatasaray ha offerto un'importante cifra a Pavard che diventerebbe uno dei giocatori più pagati di tutto il campionato turco ma per ora il francese non ha detto sì. E il trasferimento resta complicato visto che il Galatasaray è lontano dall'accordo con l'Inter.

Ci sono poi due squadre francesi interessate a Pavard: Lille e Marsiglia, anche se al momento non c'è molto di concreto. Pavard, però, non direbbe no ad un ritorno in Ligue 1 e in quest'ottica sarebbe più difficile per il Lille, che ha meno disponibilità economiche rispetto al Marsiglia.