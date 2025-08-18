Confermiamo l'interesse per Solet dell'Udinese. C'è questione giudiziaria che pende sul giocatore, ma l'Inter si è informata sulla questione, ha parlato con gli agenti del giocatore. Il difensore piaceva ancora prima che andasse all'Udinese ed era al Salisburgo che aveva affrontato l'Inter in Champions. E uno dei nomi in lista, non l'unico e Solet è uno dei nomi sondati dal coub. Vedremo cosa accadrà tra i candidati come nuovo difensore dell'Inter. Per Pavard il Neom sta spingendo molto, il tecnico ha confermato l'interesse totale ma al momento non c'è l'ok del giocatore.