In attesa di capire cosa gli riserveranno questi ultimi giorni di mercato, Benjamin Pavard è pronto a scendere in campo nell'esordio dell'Inter col Torino di questa sera.
calciomercato
Pavard rimane sul mercato: ecco il pensiero dell’Inter. E stasera gli tocca l’esame Vlasic
"Gira e rigira, il Toro ritorna quasi sempre a Nikola Vlasic, croato talentuoso. Vlasic non brilla per continuità, si accende a intermittenza, secondo estro e periodo, ma questo è un difetto comune a tanti attaccanti con profili simili. Fatte le debite proporzioni, Vlasic va incasellato alla voce Savicevic e affini. Se è in giornata, è incontenibile. Se ha la luna storta, meglio sostituirlo. Vlasic però è una punta che sa fare tutto, può essere rifinitore e può essere stoccatore. Stasera dovrebbe entrare nel radar di Benjamin Pavard, difensore centrale di destra nella linea a tre di Chivu. Negli allargamenti sull’estrema sinistra, Vlasic battaglierà forse con Dumfries, ma sarà Pavard a doversi accollare finte, accelerazioni e controsterzate del croato", spiega il quotidiano.
"Il francese ha vissuto un’estate particolare. Di fatto era e rimane sul mercato, l’Inter spera di ricavarne un cumulo di milioni da investire su un difensore più giovane. A 29 anni, Pavard ha la maturità e la testa per sopportare qualunque sussurro o indiscrezione, e possiede l’esperienza necessaria per non farsi irretire dagli eventuali giochi di prestigio dell’avversario. Ha il dono della continuità, quel che manca a Vlasic. Sarà un faccia a faccia che potrebbe incidere sul risultato, ma molto dipenderà dalla vena di Vlasic", si legge sul quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA