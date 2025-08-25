"Gira e rigira, il Toro ritorna quasi sempre a Nikola Vlasic, croato talentuoso. Vlasic non brilla per continuità, si accende a intermittenza, secondo estro e periodo, ma questo è un difetto comune a tanti attaccanti con profili simili. Fatte le debite proporzioni, Vlasic va incasellato alla voce Savicevic e affini. Se è in giornata, è incontenibile. Se ha la luna storta, meglio sostituirlo. Vlasic però è una punta che sa fare tutto, può essere rifinitore e può essere stoccatore. Stasera dovrebbe entrare nel radar di Benjamin Pavard, difensore centrale di destra nella linea a tre di Chivu. Negli allargamenti sull’estrema sinistra, Vlasic battaglierà forse con Dumfries, ma sarà Pavard a doversi accollare finte, accelerazioni e controsterzate del croato", spiega il quotidiano.