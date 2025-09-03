Oggi in edicola, il Giorno fa un'analisi approfondita del mercato dell'Inter. Ecco il focus del quotidiano sull'operazione Pavard-Akanji:
"Solo l’ex campione d’Europa (Akanji, ndr), curriculum alla mano, può oggi pensare di prendersi un posto nell’undici di partenza, unitamente a Sucic a centrocampo".
"Il cambio con Pavard toglie dal progetto un giocatore che, per scelte comportamentali, era uscito dalle grazie della dirigenza. Garantisce un giocatore esperto che possa giocare anche in mezzo, se non braccetto di sinistra".
(Fonte: Il Giorno)
