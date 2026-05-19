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Pavard rientra all’Inter, ma la situazione è chiara: verrà messo di nuovo sul mercato
L'esperienza di Benjamin Pavard al Marsiglia è durata solamente una stagione: il difensore francese non è stato riscattato dal club transalpino, e farà così ritorno all'Inter per fine prestito. Il suo futuro, tuttavia, non sarà a Milano: il giocatore non rientra più nei piani di Chivu e della società. e in estate verrà rimesso sul mercato.
Così scrive La Gazzetta dello Sport : "Dopo un anno di prestito al Marsiglia, si chiude l'esperienza in Ligue 1 di Benjamin Pavard. Il difensore francese classe '96 ha archiviato questa parentesi con 27 presenze in campionato, 6 in Champions League, 3 in Coppa di Francia e un'altra nel Thropée des Champions e ora dunque si appresta a tornare a Milano. Almeno formalmente. Pavard infatti non rientra più nei piani del club né del progetto tecnico di Cristian Chivu. L'estate prossima - lui che ha un contratto con i nerazzurri che scadrà nel 2028 - insomma si ritroverà di nuovo sul mercato".
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