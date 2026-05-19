L'esperienza di Benjamin Pavard al Marsiglia è durata solamente una stagione: il difensore francese non è stato riscattato dal club transalpino, e farà così ritorno all'Inter per fine prestito. Il suo futuro, tuttavia, non sarà a Milano: il giocatore non rientra più nei piani di Chivu e della società. e in estate verrà rimesso sul mercato.